В Польше обязали немецкий телеканал извиниться за сериал об антисемитах

Перед каждой трансляцией сериала теперь должна появляться информация о том, что его персонажи вымышлены.

Суд польского Кракова обязал немецкий телеканал ZDF, с иском против которого выступил ветеран Армии Крайовой Збигнев Радловский, извиниться за показ сериала "Наши матери, наши отцы".

Фильм вызвал в Польше недовольство в связи с тем, что бойцы Армии Крайовой в нём показаны как антисемиты, а вина немцев в преступлениях против евреев замалчивается.

Согласно постановлению, "перед каждой трансляцией сериала должна появляться информация о том, что персонажи вымышлены, поляки во время Второй мировой помогали евреям, а немцы оккупировали Польшу".

Суд также обязал телеканал выплатить 20 тысяч злотых (около 5,3 тысячи долларов) компенсации капитану Армии Краевой Збигневу Радловскому.

Юристы, которые представляли в суде немецкий канал и производителя сериала, просили о прекращении процесса и заявляли, что авторы пользовались свободой творчества, производя не исторический, а художественный фильм.