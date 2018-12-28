Путин утвердил правила установки умных счётчиков

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Путин утвердил правила установки умных счётчиков

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Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

C 1 июля 2020 года потребитель освобождается от обязанности эксплуатировать прибор учёта, информировать кого-либо о выходе прибора учёта из строя, устанавливать новый прибор учёта.

Российский лидер Владимир Путин утвердил правила установки умных счётчиков. Документ за подписью президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учёта электрической энергии (мощности) в Российской Федерации" разработан Министерством энергетики.

Согласно документу, с 1 июля 2020 года потребитель освобождается от обязанности эксплуатировать прибор учёта, информировать кого-либо о выходе прибора учёта из строя, устанавливать новый прибор учёта.

За потребителем сохраняется обязанность обеспечить целостность прибора.

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