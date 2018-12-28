Российский лидер Владимир Путин утвердил правила установки умных счётчиков. Документ за подписью президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учёта электрической энергии (мощности) в Российской Федерации" разработан Министерством энергетики.
Согласно документу, с 1 июля 2020 года потребитель освобождается от обязанности эксплуатировать прибор учёта, информировать кого-либо о выходе прибора учёта из строя, устанавливать новый прибор учёта.
За потребителем сохраняется обязанность обеспечить целостность прибора.
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