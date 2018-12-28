Кандидатура Андрея Панова была утверждена решением Совета директоров компании, приказ о назначении подписан 26 декабря 2018 года.

Заместителем генерального директора ПАО "Аэрофлот" по стратегии и маркетингу назначен Андрей Панов. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе компании.

До прихода в "Аэрофлот" Панов с 2010 года работал в международной компании Bain & Company, которая входит в большую тройку консалтинговых компаний мира. Он прошёл путь от консультанта до руководителя проектов и стал партнёром в московском офисе компании. За время работы в сфере стратегического консалтинга Андрей Панов зарекомендовал себя как эксперт в области авиации, финансов, digital и образования. Со стороны компании Bain вёл проекты с крупнейшими российскими банками, транспортными компаниями и некоммерческими организациями в сфере образования. В частности, он принимал участие в разработке стратегии и запуске первого российского лоукостера — авиакомпании "Победа".

Работая в компании Bain, Андрей Панов играл ключевую роль в разработке модели стратегического развития авиакомпании на период до 2023 года. А до прихода в компанию Bain он был редактором отдела "Финансы" газеты "Ведомости", а также заместителем главного редактора её сайта.

На новом посту ему предстоит заняться реализацией утверждённой недавно стратегии развития Группы "Аэрофлот" до 2023 года. Согласно новой стратегии, поставлена задача перевезти 90-100 млн пассажиров в 2023 году, когда Аэрофлот отметит вековой юбилей. Роль ключевого драйвера роста отведена низкобюджетной авиакомпании "Победа", пассажиропоток которой планируется увеличить до 25–30 млн человек.