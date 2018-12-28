Toyota показала салон будущих беспилотных автомобилей

Внутри машин установлена система определения телосложения, работающая при помощи камер и датчиков.

Японский автоконцерн Toyota анонсировал премьеру своего концепта в рамках Международной выставки потребительской электроники в Лас-Вегасе, который даст представление, как будет выглядеть салон будущих беспилотных автомобилей марки.

Сообщается, что будет представлено две концепции интерьера автомобилей. Первая предназначена для использования в автономных машинах четвёртого уровня. Поэтому в салоне имеется рулевое колесо и другие элементы управления наряду с панелью приборов. Салон также оснащён системой индивидуального климат-контроля и распознавания эмоций.

Сам салон оборудован системой определения телосложения, которая работает при помощи датчиков и камер. С её помощью может не только подбираться регулировка кресла, но и натягиваться ремень безопасности.

Любопытна и вторая концепция, которая называется Moox. Она предназначена для автономных автомобилей пятого уровня. Салон может быть как кабинетом, так и спальней.