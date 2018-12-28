Составлен список самых ненадёжных автомобилей с пробегом

Ассоциация технического надзора ФРГ (TUV) составила список наиболее ненадёжных автомобилей с пробегом в возрасте двух-трёх лет.
Значительную часть рейтинга самых ломающихся машин заняли модели Renault Dacia, которые эксперты обычно называют одними из самых неприхотливых.
Так, по результатам девяти миллионов проведённых техосмотров выяснилось, что наиболее ненадёжным автомобилем после двух-трёх лет использования является седан Dacia Logan. Почти 15% машин, прошедших в 2018 году техосмотр, обзавелись проблемами с рулевым управлением, тормозами, подвеской, выхлопной системой, двигателем и коробкой передач.
На втором месте оказался Renault Clio, далее идёт FIAT Punto. Замкнули пятёрку автомобили KIA Sportage и Ford KA.
На шестом месте антирейтинга укрепился FIAT 500. Затем идут Dacia Sandero и Dacia Lodgy/Dokker, Dacia Duster и Volkswagen Sharan.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени