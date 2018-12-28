Самарский губернатор пообещал разобраться с комментарием министра об огороде

Дмитрий Азаров также выразил мнение, что чиновникам нужно пройти образовательную подготовку для общения с гражданами в социальных сетях.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообещал разобраться с комментарием министра социально-демографической и семейной политики региона Марины Антимоновой, которая в своём аккаунте в "твиттере" матерей-одиночек призвала завести огород. Об этом сообщает ТАСС.

— Я знаю, что министр уже принесла свои извинения. Когда доберусь до Самары — сейчас еду из Тольятти, — обязательно посмотрю всё внимательно, но знаю, что никакого умысла в этом не было, — сказал он.

По его словам, представители власти должны бережно относиться к своим словам и думать над тем, как их могут понять другие. Азаров также выразил мнение, что чиновникам нужно пройти образовательную подготовку для общения с гражданами в социальных сетях.

Скандал вокруг Антимоновой развернулся после того, как жительница региона написала, что не имеет желания содержать ребёнка на пособие, которое, по её словам, составляет 50 рублей, чтобы в конечном итоге кормить его "дешёвой едой на пальмовом масле". В ответ на это чиновница поинтересовалась, должно ли, по её мнению, государство всех содержать, а вместо того, чтобы не кормить детей плохими продуктами, завести огород. За свои слова министр принесла извинения.