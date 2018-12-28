Только на трезвую голову. Фитнес-тренер призвал не бежать в зал после застолья

По его мнению, тяжёлые физические упражнения после длительного употребления алкоголя может негативно сказаться на здоровье человека.

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский в беседе с Лайфом призвал россиян не прибегать к занятиям спортом сразу после долгого застолья, а также оценил предложение сделать фитнес-клубы бесплатными во время новогодних праздников.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил сделать посещение фитнес-клубов бесплатным на время новогодних праздников.

— С одной стороны, это идея хорошая, так как многие прозябают в городе. Проблема в том, что русские люди в эти 10 дней позволяют себе столько, как будто в последний путь собрались. На этом фоне интенсивные физические нагрузки могут навредить здоровью. То есть они должны понимать, что нужно идти на трезвую голову и желательно, не объевшись салата оливье, — сказал Каневский.

В то же время он заметил, что сами фитнес-клубы "выиграют", проводя бесплатные тренировки в первые дни января — это может привлечь новых потенциальных клиентов.