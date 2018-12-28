Любви, а не Gucci. В Перми опровергли "дорогие" просьбы детдомовцев на Новый год

В региональном благотворительном фонде рассказали о настоящих просьбах воспитанников.

Специалист пермского благотворительного фонда "Я помогаю детям" Мария Конькова в интервью Лайфу выразила сомнения в том, что воспитанники региональных детских домов просят у Деда Мороза исключительно дорогие подарки.

— Нет-нет-нет, откуда такое? У нас, наоборот, подарки были довольно простые, незамысловатые, трогательные. Один мальчик попросил тёплый шарф и варежки. Некоторые ребята просили подарки для своих братьев и сестёр и, наоборот, ничего не просили для себя. Кто-то попросил канцелярию: цветные карандаши, краски, пластилин, — рассказала Конькова.

По её словам, есть и такие дети, которые просили необыкновенные подарки — "подари мне золотой ключик, Дедушка Мороз, или подари здоровье и счастье для всей моей семьи".

— Никаких "Гуччи", "Найков" нет, наши ребята точно не просили. Их мечты абсолютно детские, искренние. Не знаю, откуда у них такое. Ну были, конечно, несколько писем с просьбой подарить телефон, но дети, например, оговаривали — "мне нужен телефон, чтобы звонить маме, когда я еду домой из школы, чтобы она не волновалась", — подчеркнула специалист.

Напомним, ранее появились сообщения, что воспитанники пермских детдомов написали письма Деду Морозу, в которых стали просить обувь от Gucci и колонки JBL, а также другие дорогостоящие брендовые вещи.