Умер израильский писатель Амос Оз

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Умер израильский писатель Амос Оз

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Фото: © Wikipedia   

В Израиле на 79-м году жизни скончался писатель и журналист Амос Оз. Об этом в "Твиттере" рассказал официальный представитель МИД страны Эммануэль Нахшон.

— Скорблю об уходе Амоса Оза, одного из самых выдающихся литературных голосов Израиля. Потеря для нас и всего мира, — заявил Нахшон.

В последние годы Оз считался одним из наиболее вероятных претендентов на Нобелевскую премию по литературе. Также известно, что он активно участвовал в общественно-политической жизни страны.

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