Умер израильский писатель Амос Оз

В Израиле на 79-м году жизни скончался писатель и журналист Амос Оз. Об этом в "Твиттере" рассказал официальный представитель МИД страны Эммануэль Нахшон.

Mourning the loss of Amos Oz, one of Israel’s prominent literary voices. A loss for us all and for the world. May his memory be blessed . pic.twitter.com/ENerE9nnM2 — Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) 28 декабря 2018 г.

— Скорблю об уходе Амоса Оза, одного из самых выдающихся литературных голосов Израиля. Потеря для нас и всего мира, — заявил Нахшон.

В последние годы Оз считался одним из наиболее вероятных претендентов на Нобелевскую премию по литературе. Также известно, что он активно участвовал в общественно-политической жизни страны.