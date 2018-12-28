Путин сменил посла в Иордании

Президент Владимир Путин освободил от должности посла России в Иорданском Хашимитском Королевстве Бориса Болотина. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Вместо него этот пост занял Глеб Десятников, который ранее занимал должность замдиректора департамента Ближнего Востока и Северной Африки.
Согласно информации на сайте МИД РФ, Глеб Десятников занимал должность заместителя директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки.
Отметим, что сегодня глава МИД Иордании Амман ас-Сафади проводит переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Москве. Он уже заявил, что Амман считает Москву основным партнёром в сфере решения вопросов безопасности и региональных проблем.
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