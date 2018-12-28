Вильфанд рассказал, какой погодой москвичам запомнится 2018 год

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Вильфанд рассказал, какой погодой москвичам запомнится 2018 год

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Фото: © агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко.

Уходящий 2018 год запомнится жителям Москвы хорошей погодой, в течение почти пяти месяцев в регионе было тепло. Об этом на пресс-конференции сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в уходящем году весна пришла вовремя, а тепло стояло с 30 апреля по 22 сентября. Температура выше 30 градусов была всего несколько дней, а именно такая считается неблагоприятной и тяжело переносимой.

Осенние дни, как добавил Вильфанд, были светлыми, по сравнению с прошлым сезоном.

Ранее Лайф рассказывал, какая погода ожидает москвичей в новогоднюю ночь и первые дни января.

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