Нет, не из-за Ленина. В Уфе коммунисты устроили драку после корпоратива — видео

Молодой общественник решился вступиться за честь своей супруги и прилюдно нанёс несколько ударов своему коллеге.

В Уфе после новогоднего корпоратива сотрудников республиканской коммунистической партии завязалась потасовка между депутатом местного курултая и общественником. Об этом сообщает портал Собкор02.ru.

По данным портала, изрядно выпивший депутат Рустам Хафизов начал приставать к своей молодой помощнице, которая является женой общественника Яна Двинского. Позже последний рассказал порталу, что его супруга вернулась домой после торжества в слезах.

— Выяснилось, что депутат, изрядно подвыпив, настойчиво предлагал моей супруге продолжить праздновать в гостинице, параллельно уговаривая бросить меня. К счастью, встреча в отеле не состоялась, а я решил поговорить с башкирским законодателем по-мужски, — отметил Двинский.

Общественник также отметил, что приставания его взрослого коллеги видела вся партия, однако Хафизов считает, что Двинский неправ, решая вопрос именно таким способом.