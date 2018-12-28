М — мотивация. Школьник стал отличником и спортсменом ради подарка от Путина

Телескоп Диме вручил губернатор Красноярского края Александр Усс в музее ракетно-космической техники СибГУ имени Решетнева.

Школьник из Абанского района Красноярского края получил от президента России Владимира Путина телескоп. Для этого он стал отличником и призёром региональных соревнований по рукопашному бою, информирует пресс-служба губернатора края.

Как отметили в пресс-службе, Дима Ш. неоднократно писал Путину письма с просьбой помочь в покупке телескопа. На первое письмо мальчику ответили, что подарки от российского лидера — это знак признания личных достижений в учёбе и творчестве.

— В 2018 году школьник снова написал президенту и рассказал о достижениях, приложив к письму копии грамот и страницы дневника с пятёрками. Учитывая успехи мальчика, президент РФ принял решение подарить Диме Шахину желанный подарок <...> Подарок для школьника стал полной неожиданностью, — уточняется в сообщении.

Телескоп Диме вручил губернатор Красноярского края Александр Усс в музее ракетно-космической техники СибГУ имени Решетнева. После экскурсии мальчик рассказал главе региона о своих увлечениях и желании изучать космос.

Сейчас Дима учится в четвёртом классе. Он отличник, победитель школьных конкурсов и олимпиад, а также спортсмен — в этом году он занял третье место в первенстве края по рукопашному бою.