Путин выразил соболезнования в связи со смертью советского хоккеиста Зимина

По словам главы государства, с именем спортсмена связаны яркие триумфы сборной СССР по хоккею.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью советского хоккеиста Евгения Зимина. Телеграмма, адресованная сыну спортсмена, опубликована на сайте Кремля.

— Ушёл из жизни замечательный человек и легендарный хоккеист, с именем которого связаны яркие, незабываемые триумфы нашей национальной сборной на крупнейших международных турнирах и Олимпийских играх, — говорится в телеграмме.

По словам главы государства, хоккеист внёс неоценимый вклад в развитие отечественного спорта и воспитание талантливой смены.

Путин добавил, что светлая память о нём сохранится в сердцах родных, коллег, друзей и учеников.

Ранее Лайф сообщал, что 28 декабря на 72-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Евгений Зимин. Причины смерти спортсмена не уточняются. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в беседе с Лайфом назвал Зимина уникальным спортсменом.