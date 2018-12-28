Путин выразил соболезнования в связи со смертью советского хоккеиста Зимина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью советского хоккеиста Евгения Зимина. Телеграмма, адресованная сыну спортсмена, опубликована на сайте Кремля.
— Ушёл из жизни замечательный человек и легендарный хоккеист, с именем которого связаны яркие, незабываемые триумфы нашей национальной сборной на крупнейших международных турнирах и Олимпийских играх, — говорится в телеграмме.
По словам главы государства, хоккеист внёс неоценимый вклад в развитие отечественного спорта и воспитание талантливой смены.
Путин добавил, что светлая память о нём сохранится в сердцах родных, коллег, друзей и учеников.
Ранее Лайф сообщал, что 28 декабря на 72-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Евгений Зимин. Причины смерти спортсмена не уточняются. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в беседе с Лайфом назвал Зимина уникальным спортсменом.
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