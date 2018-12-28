Опрос: "Новая церковь" расколола украинское общество

Большинство респондентов увидели в происходящем нарушение принципа разделения церкви и государства, а хорошо это или плохо, жители Незалежной определиться не смогли.

Более 50% украинцев осуждают действия политиков в вопросах религии и считают, что в их стране нарушается принцип разделения государства и церкви. Таковы результаты опроса центра социальных исследований "София", опубликованные в пятницу.

Впрочем, есть и другая точка зрения. Так, 25 % опрошенных считают, что власть ничего не нарушает и придерживается принципа разделения государства и церкви, а ещё около 20% не смогли ответить на вопрос.

Интересно, что почти 40% респондентов позитивным образом отнеслись к тому, что в Киеве был проведён так называемый объединенный собор. Чуть больше 20% признались, что недовольны этим событием, а четверть отметили, что им всё равно.

При этом треть респондентов (почти 31%) подчеркнули, что "новая церковь" провоцирует конфликты и сеет в обществе раздор, а чуть меньше (27,4%) уверены, что такие нововведения, напротив, объединят.

Напомним, что 15 декабря в Киеве был проведён "объединительный собор", на котором была создана новая "церковь". Вскоре после этого Порошенко подписал закон о том, что каноническая УПЦ должна изменить своё название, указав в нём принадлежность к РПЦ. Сейчас Украинская православная церковь всячески притесняется властными структурами Незалежной — иерархов допрашивают, а в храмах и монастырях проходят обыски под сомнительными предлогами. Некоторые из церквей и вовсе были отбиты у УПЦ силой.