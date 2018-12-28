Под Архангельском двое пытались передать телефоны в тюрьму с помощью арбалета

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Под Архангельском двое пытались передать телефоны в тюрьму с помощью арбалета

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Фото: © Пресс-служба УФСИН России по Архангельской области

Один из неизвестных сумел скрыться от полицейских, которые патрулировали территорию.

В Архангельской области двое неизвестных пытались передать мобильные телефоны и зарядные устройства в исправительную колонию № 4 по региону. Об этом сообщает пресс-служба ФСИН РФ.

Мужчин удалось обнаружить при патрулировании территории. Сообщается, что один из них смог скрыться, а второго удалось задержать.

В ходе осмотра местности правоохранители обнаружили арбалет, сделанный вручную, а также восемь мобильных телефонов и зарядные устройства к ним.

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