Под Архангельском двое пытались передать телефоны в тюрьму с помощью арбалета

В Архангельской области двое неизвестных пытались передать мобильные телефоны и зарядные устройства в исправительную колонию № 4 по региону. Об этом сообщает пресс-служба ФСИН РФ.
Мужчин удалось обнаружить при патрулировании территории. Сообщается, что один из них смог скрыться, а второго удалось задержать.
В ходе осмотра местности правоохранители обнаружили арбалет, сделанный вручную, а также восемь мобильных телефонов и зарядные устройства к ним.
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