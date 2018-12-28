"Сюда иди". Появилось видео с места избиения рэпера Птахи в центре Москвы

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"Сюда иди". Появилось видео с места избиения рэпера Птахи в центре Москвы

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Опубликовано видео с места избиения рэпера Птахи (Давид Нуриев) в центре Москвы. Кадры публикует телеграм-канал Mash.

На кадрах также слышно несколько выстрелов, а сама потасовка сопровождалась ненормативной лексикой.

— Гаси его. Сюда иди..., — говорят в видеоролике.

Ранее сообщалось, что на рэп-исполнителя напали несколько человек. Охранники здания, где произошла потасовка, пытались помочь музыканту, но тоже пострадали.

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