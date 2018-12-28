Киллер напал на журналиста в зале суда в Башкирии — видео

В здании суда в Стерлитамаке обвиняемый в заказном убийстве попытался напасть на съёмочную группу телеканала "Вести". Об этом сообщается на сайте канала.

На опубликованных кадрах видно, как конвоируемый пытается ударить ногой оператора ГТРК. Сотрудник телеканала получил травму руки, отмечается на сайте.

Ранее мужчину обвинили в убийстве владельца крупной компании в 2017 году. Он получил 24 года тюрьмы, в общей сложности все фигуранты были осуждены на 66 лет.