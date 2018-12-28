Посольство России в Лондоне рассчитывает восстановить половину своих сотрудников

Посольство России в Лондоне в 2019 году рассчитывает восстановить половину своего кадрового состава. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря российской дипмиссии.

— Достигнута принципиальная договорённость, что в январе дипломатический состав будет восстанавливаться в Москве и Лондоне (...) Не уверены, что в отношении всех сотрудников, но половина посольства будет восстановлена, — подчеркнул собеседник агентства.

Напомним, что в марте этого года Великобритания выслала из страны 23 российских дипломатов и объявила их персонами нон грата. Высылка российских дипломатов была связана с инцидентом в Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Москва ответила зеркально. Но сегодня стало известно, что Москва и Лондон договорились о постепенном возвращении высланных дипломатов с января 2019 года.