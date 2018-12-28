"Там ей самое место". Катя Гордон отправила самарского министра в огород

Скандал вокруг чиновницы развернулся после того, как она грубо ответила местной жительнице, написавшей, что она не хочет содержать ребёнка на крохотное пособие.

Правозащитница Катя Гордон прокомментировала ситуацию в Самарской области, где министр социально-демографической и семейной политики региона Марина Антимонова призвала малоимущих "сажать огород", а не просить помощи от государства.

— Я рекомендую Марине вернуться на огород — там ей самое место. В стране, где каждая вторая растит детей одна, без всякой поддержки отца ребёнка, который приносит в суд справку о том, что получает копейки, спрашивать, где отец ребёнка, — смешно, — сказала Гордон Лайфу.

По мнению правозащитницы, когда чиновники и политики отправляют граждан решать проблемы самим, "намекают, что их не просили рожать и всё в стране чудесно", тогда возникает вопрос: зачем нужны они.

— А ответ прост: бремя налогов и трудностей должны в кризис нести не только мы, простые люди. Таких Антимоновых можно смело сокращать — пусть с мужьями занимаются натуральным хозяйством и живут без проблем, — отметила правозащитница.

Напомним, скандал вокруг Антимоновой развернулся после того, как местная жительница написала, что не хочет содержать ребёнка на пособие, которое, по её словам, составляет 50 рублей, чтобы в итоге кормить его "дешёвой едой на пальмовом масле". В ответ на это чиновница поинтересовалась, должно ли, по её мнению, государство всех содержать, и сказала, что вместо этого можно завести огород. За свои слова министр принесла извинения.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообещал разобраться с комментарием министра.