Никуда без оливье. В столичной ФСИН рассказали о новогоднем меню для заключённых

Также на период праздников будут организованы различные культурно-массовые мероприятия.

Заключённым в московских СИЗО в Новый год и Рождество предложат гречневую кашу с мясом, салаты и блюда национальных кухонь. Об этом РИА "Новости" рассказал начальник пресс-службы УФСИН России по Москве Сергей Цыганков.

Он также отметил, что для осуждённых отрядов по хозяйственному обслуживанию предусмотрены культурно-массовые мероприятия. Речь, в частности, идёт о турнирах по различным видам спорта, конкурсах КВН и других мероприятиях.

Ранее Лайф рассказывал, что у заключённых в следственных изоляторах Москвы в новогоднюю ночь будет поздний отбой, благодаря чему они смогут посмотреть телевизор, в том числе и обращение президента России Владимира Путина. Добавим, что это относится к Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.