Наши в лидерах. Названы самые популярные подержанные автомобили года

Эксперты портала "Юла авто" назвали Lada Prioira самым популярным подержанным автомобилем на российском авторынке.
При этом 80% машин с пробегом являются иномарками. Среди отечественных сразу за Priora расположились Lada Kalina и Lada Vesta. Самой продаваемой иномаркой стал Ford Focus, а в общем рейтинге он занял второе место.
Добавим, что в тройке лидеров вслед за Lada Priora и Ford Focus расположился Hyundai Solaris. В топ-5 оказались Lada Kalina и KIA Rio.
Средняя стоимость машины с пробегом на российском рынке после анализа 2,5 миллиона объявлений составила 390 тысяч рублей.
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