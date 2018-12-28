Наши в лидерах. Названы самые популярные подержанные автомобили года

Средняя стоимость машины с пробегом на российском рынке после анализа 2,5 миллиона объявлений составила 390 тысяч рублей.

Эксперты портала "Юла авто" назвали Lada Prioira самым популярным подержанным автомобилем на российском авторынке.

При этом 80% машин с пробегом являются иномарками. Среди отечественных сразу за Priora расположились Lada Kalina и Lada Vesta. Самой продаваемой иномаркой стал Ford Focus, а в общем рейтинге он занял второе место.

Добавим, что в тройке лидеров вслед за Lada Priora и Ford Focus расположился Hyundai Solaris. В топ-5 оказались Lada Kalina и KIA Rio.

Средняя стоимость машины с пробегом на российском рынке после анализа 2,5 миллиона объявлений составила 390 тысяч рублей.