США прекратят оказывать поддержку Гондурасу, Гватемале и Сальвадору

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США прекратят оказывать помощь Гватемале, Гондурасу и Сальвадору.

— Гондурас, Гватемала и Сальвадор не делают ничего для США, только забирают наши деньги. Говорят, в Гондурасе формируется новый караван (мигрантов), а они ничего не делают. Мы будем прекращать помощь этим трём странам, которые в течение долгих лет используют Америку в своих интересах! — заявил Трамп в своём "Твиттере".

К США сейчас по Мексике идут караваны мигрантов из Центральной Америки. По разным оценкам, около городов Тихуана и Мехикали на американско-мексиканской границе могут находиться порядка 6–9 тысяч мигрантов из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора. Часть их вернулась на родину или решила остаться в Мексике. Американские власти перебросили на границу тысячи военнослужащих для обеспечения безопасности.