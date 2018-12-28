"Аэрофлот" вывезет застрявших на Камчатке пассажиров дополнительным бортом

Рейс был направлен на запасной аэродром во Владивостоке по причине неблагоприятных метеоусловий.

"Аэрофлот" планирует выполнить дополнительные рейсы в Петропавловск-Камчатский для вывоза пассажиров отменённых 28 и 29 декабря рейсов. Напомним, что причиной отмены стала непогода.

Рейс SU1730 за 27 декабря, следовавший по маршруту Шереметьево — Петропавловск-Камчатский, был направлен на запасной аэродром во Владивосток по причине неблагоприятных метеоусловий в аэропорту назначения и низкого коэффициента сцепления на взлётно-посадочной полосе.

В настоящее время воздушное судно находится во Владивостоке. Пассажиры размещены на отдых в гостиницах города.

В пресс-службе перевозчика рассказали, что обеспечение безопасности полётов является безусловным приоритетом "Аэрофлота", а отмена рейса произведена исключительно для обеспечения безопасности.

— Компания призывает местных политиков и общественных деятелей не раскачивать ситуацию и не призывать к невыполнимым действиям со стороны авиакомпании из-за своих политических амбиций, — прокомментировали в "Аэрофлоте".