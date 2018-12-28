Захарова о публикации данных сотрудников Би-би-си: Это не секретная информация

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию в Интернете личных данных сотрудников Би-би-си в РФ, заявила, что эта информация не является секретной, она доступна в соцсетях.

— Разве они засекречены? Нет. Это не так. Они все есть в социальных сетях, — сказала Захарова в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Накануне ряд российских ресурсов разместил имена и фото сотрудников московского бюро Би-би-си. Так, ссылку на список сотрудников, выложенный на pikabu.ru, опубликовал "Дождь". Корпорация заявила, что разочарована такой публикацией.

Ранее стало известно, что британская газета Times, подобно скандально известному порталу "Миротворец", опубликовала личные данные журналистов Sputnik вместе с их фотографиями.