Путешественница баба Лена госпитализирована в Красноярске

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Путешественница баба Лена госпитализирована в Красноярске

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Фото: © Instagram/babushka_1927

На прошлой неделе она была доставлена в одну из местных больниц, а сегодня стало известно о её переводе в онкоцентр.

Известная сибирская путешественница баба Лена госпитализирована в Красноярске в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает Седьмой канал.

По информации источника, на прошлой неделе она была доставлена в одну из местных больниц, а сегодня стало известно о её переводе в онкологический центр. Диагноз пенсионерки врачи не уточняют.

Добавим, что в последние годы она путешествовала по миру на деньги, которые откладывала со своей пенсии.

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