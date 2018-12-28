Известная сибирская путешественница баба Лена госпитализирована в Красноярске в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает Седьмой канал.
По информации источника, на прошлой неделе она была доставлена в одну из местных больниц, а сегодня стало известно о её переводе в онкологический центр. Диагноз пенсионерки врачи не уточняют.
Добавим, что в последние годы она путешествовала по миру на деньги, которые откладывала со своей пенсии.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени