Битва рэперов. Появились подробности избиения Птахи в центре Москвы

Потасовка произошла около главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Рэпера Птаху (Давид Нуриев) в центре Москвы избил другой рэп-исполнитель — Obe 1 Kanobe. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Вместе с Obe 1 Kanobe было ещё два человека, у одного из них была бита и пистолет. Сама потасовка произошла около главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

По словам Нуриева, его побили со спины, а после завершения "Оби ван" плюнул в него. На помощь Птахе подоспели полицейские, но писать заявление он отказался.

Ранее Лайф публиковал видео с места избиения рэпера Птахи.