Лондон открестился от договорённости с Москвой вернуть дипломатов

Соединённое Королевство не достигало с Москвой договорённости о возвращении высланных дипломатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Великобритании.

— У нас был непрерывный диалог с Россией по поводу дипломатических виз ещё до событий в Солсбери, — сказал сотрудник Форин-офиса.

Он добавил, что Москва и Лондон регулярно обмениваются визами для дипперсонала.

Напомним, что в марте этого года Великобритания выслала из страны 23 российских дипломатов и объявила их персонами нон грата. Высылка российских дипломатов была связана с инцидентом в Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Москва ответила зеркально. Но сегодня стало известно, что Москва и Лондон договорились о постепенном возвращении высланных дипломатов с января 2019 года.