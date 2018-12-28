Власти призвали не пить алкоголь в Новый год на Красной площади в Москве

Запрещается также использовать пиротехнику, так как она может нанести ущерб исторической инфраструктуре в центре города.

Московские власти призвали жителей и гостей города не распивать спиртные напитки и не использовать пиротехнику на Красной площади в Москве в Новый год. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

По словам главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова, фейерверки могут нанести ущерб исторической инфраструктуре в центре города.

В частности, как напомнили в пресс-службе мэра, в 2001 году "бытовой фейерверк", запущенный в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади, уничтожил один из символов Северной столицы — колесницу Славы на Арке главного штаба.

Комментируя тему распития алкогольных напитков, Черников заявил, что с 2000 года в столице действует распоряжение, в соответствии с которым запрещается продажа и употребление спиртных напитков.