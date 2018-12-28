Джонни Депп в костюме Джека Воробья навестил пациентов онкоцентра в Париже

Актёр Джонни Депп снова надел костюм Джека Воробья, чтобы порадовать пациентов и сотрудников госпиталя при институте Кюри в Париже. Об этом клиника написала в "Инстаграме".
Сообщается, что артист в первую очередь уделил внимание маленьким пациентам, для которых его появление в стенах больницы было настоящим подарком.
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Cet après-midi, #JackSparrow le plus célèbre de tous les pirates a rendu une visite surprise aux enfants et adolescents de notre service de #pédiatrie ! Un formidable cadeau deux jours après #Noël qui a fait la joie de tous : petits, grands, patients, familles, soignants, médecins et chercheurs. Immense merci à Johnny Depp pour son temps, son énergie, son réconfort et son engagement auprès des plus fragiles ❤️ #LutteContreLeCancer #Enfance
— Подарок, который был радостью для пациентов, семей, медперсонала, врачей и исследователей, — сказано в публикации.
Как ранее писал Лайф, Депп не будет участвовать в съёмках новых "Пиратов Карибского моря". Главные роли в фильме достанутся молодым актёрам.
Актёр не раз признавался, что и сам порядком устал от полюбившегося зрителям образа. Однако он неизменно надевает пиратский наряд, когда его приглашают на встречи с больными детьми.
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