Джонни Депп в костюме Джека Воробья навестил пациентов онкоцентра в Париже

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Джонни Депп в костюме Джека Воробья навестил пациентов онкоцентра в Париже

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Фото: © Instagram/institut_curie

Актёр Джонни Депп снова надел костюм Джека Воробья, чтобы порадовать пациентов и сотрудников госпиталя при институте Кюри в Париже. Об этом клиника написала в "Инстаграме".

Сообщается, что артист в первую очередь уделил внимание маленьким пациентам, для которых его появление в стенах больницы было настоящим подарком.

— Подарок, который был радостью для пациентов, семей, медперсонала, врачей и исследователей, — сказано в публикации.

Как ранее писал Лайф, Депп не будет участвовать в съёмках новых "Пиратов Карибского моря". Главные роли в фильме достанутся молодым актёрам.

Актёр не раз признавался, что и сам порядком устал от полюбившегося зрителям образа. Однако он неизменно надевает пиратский наряд, когда его приглашают на встречи с больными детьми.

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