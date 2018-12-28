Песков рассказал, как Путин встретит Новый год

Глава государства Владимир Путин встретит 2019-й год дома в окружении родных и близких. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
— Сам Новый год [президент встретит] в кругу родных и близких, — сказал представитель Кремля в эфире телеканала "Россия 1".
По словам Пескова, до начала Нового года у президента запланированы рабочие встречи, отметив, что они неизбежны. Среди событий есть и новогодние спортивные мероприятия.
Важным мероприятием, по словам Пескова, является приезд президента Белоруссии Александра Лукашенко. Встреча Путина с белорусским лидером запланирована на 29 декабря.
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