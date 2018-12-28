Борщ без мяса на Украине стал в полтора раза дороже

В Ассоциации поставщиков торговых сетей сетуют, что соблюдать Рождественский пост стало накладно.

За год общая стоимость борща на Украине возросла на 54%, пишут "Украинские новости". В ноябре 2018 года она составила в среднем 14,3 гривны. Это на 5 гривен больше, чем в ноябре 2017-го.

Среди ингредиентов блюда заметнее всего подорожал лук — в 2,5 раза. Сейчас он стоит 2,6 гривны за 200 граммов, а год назад столько лука можно было купить за гривну.

Взлетели цены также на картофель, свёклу, морковь и капусту. Стоит учитывать и стоимость хлеба, без которого мало кто ест борщ. Он тоже стал дороже — на 26%.