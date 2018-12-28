Госпогранслужба Украины опровергла снятие запрета на въезд в страну мужчин из РФ

Госпогранслужба Украины опровергла снятие запрета на въезд в страну мужчинам из России — ограничение въезда в Незалежную гражданам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет сохраняется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Олега Слободяна.

— Ограничения действуют, как и раньше [при военном положении], — сказал он.

Ранее Слободян в интервью украинскому изданию "Гордон" заявил, что запрет на въезд мужчинам из РФ снят.