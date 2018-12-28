"Девушку угомоните!" Массовая драка на корпоративе в Татарстане попала на видео

Корпоративная вечеринка в кафе "Грильбург" в Набережных Челнах закончилась потасовкой, пишет Chelny-biz.ru. Сообщается, что драку начали мужчины, однако женщины вскоре к ним присоединились.

На опубликованном видео слышно, как ведущая праздника безуспешно пыталась призвать собравшихся к порядку.

— Девушка, не забывайте, что вы девушка!.. Угомоните даму!.. Не умеете гулять — не гуляйте, в конце концов! — увещевала она.

В конце концов администрация кафе прислушалась к совету одного из адекватных посетителей и вызвала полицию. Для буйных гостей праздник закончился в отделении.

Сообщается, что в зале были сотрудники сразу нескольких предприятий, в том числе адвокатской конторы. На видеоролике звучат упоминания компании "Автостёкла".