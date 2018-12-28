Эль-Ниньо виноват. 2019 год может стать самым тёплым в истории

А уходящий год, по мнению метеорологов, может занять четвёртую строчку в этом списке.

2019 год может стать для планеты самым тёплым за всю историю метеонаблюдений. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— По климатическим моделям, другим статистическим исследованиям следующий год может быть — в целом по глобусу — самым тёплым за всю историю метеонаблюдений, — цитирует Вильфанда "Интерфакс".

Случиться это может из-за эффекта Эль-Ниньо — изменения температуры воды в экваториальной части Тихого океана, которое оказывает влияние на климат.

— Уже сейчас температура превысила полградуса, для инерционной водной среды это очень много. Так вот, практически все развитые службы прогнозируют это явление Эль-Ниньо, с большой степенью вероятности оно будет происходить. И это приведёт к тому, что следующий год может быть самым тёплым за весь период наблюдений, если Эль-Ниньо разовьётся, — добавил Вильфанд.