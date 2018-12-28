"Год упущенных возможностей". Антонов рассказал об отношениях РФ и США в 2018-м

Российский посол в Вашингтоне подчеркнул, что Москва делает всё возможное, чтобы наладить отношения двух стран.

Посол России в США Анатолий Антонов выразил сожаления по поводу отношений двух стран в 2018 году, пишет ТАСС.

— 2018 год стал временем упущенных возможностей, — заявил дипломат.

Он отметил, что пока не удаётся наладить регулярные контакты между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарём США Майком Помпео.

Кроме того, Вашингтон не откликнулся на предложение Москвы возобновить совместные совещания министров иностранных дел и обороны в формате "два плюс два".

Антонов также напомнил о высылке 60 российских дипломатов на фоне "дела Скрипалей" и закрытии Генконсульства в Сиэтле. Дипломат подчеркнул, что обвинения со стороны США бездоказательны.

— Работать приходится в условиях зашкаливающей шпиономании, — посетовал посол.

В то же время он рассказал, что российским дипломатам в уходящем году всё-таки удалось добиться и позитивных результатов.

Целую серию переговоров провели секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Пользу принесла и встреча делегаций двух стран во главе с заместителем министра иностранных дел РФ Олегом Сыромолотовым и первым заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном.

— Российская сторона предприняла максимум усилий для выправления ситуации в отношениях с США, — подчеркнул Антонов.

Как ранее писал Лайф, в октябре Сергей Лавров призвал восстановить комфортные условия для работы дипломатов. Глава Госдепа в декабре признался, что не доверяет почти ни одному заявлению Москвы.