Число погибших при взрыве автобуса в Каире увеличилось до трёх

Число погибших при взрыве туристического автобуса в Каире увеличилось до трёх — от ранений скончался гид, сопровождавший вьетнамских путешественников. Об этом сообщил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули.

Ещё двое туристов находятся в тяжёлом состоянии, один уже перенёс операцию, второго готовят к хирургическому вмешательству, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что два туриста из Вьетнама погибли, ещё десять пострадали в результате взрыва в автобусе в Каире.