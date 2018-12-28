Число погибших при взрыве автобуса в Каире увеличилось до трёх

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Число погибших при взрыве автобуса в Каире увеличилось до трёх

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Фото: © Twitter/Yusuf Abramjee‏

Число погибших при взрыве туристического автобуса в Каире увеличилось до трёх — от ранений скончался гид, сопровождавший вьетнамских путешественников. Об этом сообщил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули.

Ещё двое туристов находятся в тяжёлом состоянии, один уже перенёс операцию, второго готовят к хирургическому вмешательству, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что два туриста из Вьетнама погибли, ещё десять пострадали в результате взрыва в автобусе в Каире.

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