Антонов: США ещё не сказали последнее слово в вопросе о ДРСМД

Вашингтон пока не принял окончательного решения по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также по ситуации с Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом рассказал посол России в США Анатолий Антонов.

— Давайте не будем торопиться. Насколько нам известно, администрация США с подходами по ДСНВ ещё не определилась... Да и в отношении ДРСМД последнего слова не сказано, цитирует дипломата ТАСС.

Он добавил, что Москва пытается наладить профессиональный диалог по этим вопросам с американскими партнёрами и ждёт реакции Вашингтона. При этом Антонов подчеркнул, что, если США всё же выйдут из ДРСМД, Россия будет вынуждена "принять адекватные меры военно-технического характера" в интересах своей безопасности.

— Курс Вашингтона на разрушение архитектуры "разоруженческих" соглашений и стратегической стабильности ослабляет международную безопасность и открывает дорогу к неконтролируемой гонке вооружений. Нельзя допустить реализации такого сценария, — отметил посол.