Полиция проверит информацию об охоте иркутского губернатора на медведя

Руководство МВД России поручило иркутскому главку проверить сообщения СМИ о незаконной охоте на медведя, в которой мог участвовать губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Об этом сообщает РИА "Новости".

В ходе проверки будут установлены точное время и место снятых на видео событий, организаторы и участники охоты.

Ранее в Сети появилась видеозапись охоты, на которой видно, как губернатор застрелил спящего медведя. По словам руководителя пресс-службы губернатора Ирины Алашкевич, охота состоялась по лицензии осенью 2016 года.