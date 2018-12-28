В ДНР заявили о неудачной попытке провокации украинских силовиков под Мариуполем

Сообщается, что диверсанты пытались проникнуть в нейтральную зону, но подорвались на собственных минах.

Украинские силовики попытались захватить нейтральную зону на юге Донецкой области, сообщил заместитель начальника управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин. Его цитирует Донецкое агентство новостей.

По словам Басурина, военнослужащие 128-й горно-штурмовой бригады совершили вылазку с целью продвинуться в направлении Мариуполя. При этом две группы по 12–14 человек в каждой вышли на собственное минное поле.

Противопехотные мины сработали. Двое диверсантов погибли, ещё трое ранены, сообщил Басурин. Он добавил, что остальные после неудачной провокации сбежали.

— Всё время с момента выхода со своих позиций до позорного бегства украинские боевики находились под нашим наблюдением и прицелом, — сказал Басурин.