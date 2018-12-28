"Смахивает на ультиматум". Клинцевич — о заявлении Меркель и Макрона по морякам

Российский сенатор Франц Клинцевич ответил на заявление канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона по Керченскому проливу.

— Заявление ... очень смахивает на ультиматум, что, несомненно, не будет воспринято Россией. Такое заявление, на мой взгляд, не только не приведёт к разрядке ситуации в Азовском море, но, напротив, может окончательно загнать её в тупик, — написал политик на своей странице в "Фейсбуке".

Клинцевич также отметил, что его удивляет, как "такие взвешенные политики слепо поддерживают Киев". По словам сенатора, это даёт Украине "зелёный свет" на новые провокации.

Напомним, ранее Меркель и Макрон потребовали освободить украинских моряков, арестованных за пересечение российской границы в Керченском проливе.