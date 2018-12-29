РПЦ создала свои экзархаты в Европе и Азии

Русские православные приходы объединили в ответ на действия Константинопольского патриархата на Украине.

Священный синод Русской православной церкви объявил о создании двух своих экзархатов за рубежом, сообщает пресс-служба Московского патриархата.

Один экзархат с центром в Париже объединит русские приходы в Западной Европе. В сферу его пастырской ответственности войдут 12 стран, в том числе Великобритания, Франция, Италия и Испания.

Ещё один экзархат будет расположен в Юго-Восточной Азии. В него войдут православные церкви в 11 государствах, среди них Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Малайзия и другие. Центром будет Сингапур.

Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков отметил, что решение Синода — ответ на действия Константинополя, который, по его словам, пытается "взять под своё духовное покровительство" Западную Европу.

Как ранее сообщал Лайф, с одобрения Константинопольского патриархата на Украине создали новую автокефальную церковь. Она претендует на независимость, однако, согласно своему уставу, все важные решения сможет принимать только после консультаций с патриархом Варфоломеем.