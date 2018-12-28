Три туриста и гражданин Египта погибли при взрыве автобуса в Каире

Число погибших при взрыве автобуса в Каире возросло до четырёх — это трое вьетнамских туристов и гид-египтянин. Об этом сообщила Генпрокуратура Египта.
Напомним, автобус с 14 вьетнамскими туристами, гидом и водителем находился неподалёку от пирамид Гизы в Каире, когда сработало самодельное взрывное устройство. Два туриста погибли на месте, позже в больнице скончались египетский гид и ещё один путешественник из Вьетнама.
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