Три туриста и гражданин Египта погибли при взрыве автобуса в Каире

Число погибших при взрыве автобуса в Каире возросло до четырёх — это трое вьетнамских туристов и гид-египтянин. Об этом сообщила Генпрокуратура Египта.

Напомним, автобус с 14 вьетнамскими туристами, гидом и водителем находился неподалёку от пирамид Гизы в Каире, когда сработало самодельное взрывное устройство. Два туриста погибли на месте, позже в больнице скончались египетский гид и ещё один путешественник из Вьетнама.