Три туриста и гражданин Египта погибли при взрыве автобуса в Каире

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Три туриста и гражданин Египта погибли при взрыве автобуса в Каире

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Фото: © РИА Новости/Файед Эль-Гезири

Число погибших при взрыве автобуса в Каире возросло до четырёх — это трое вьетнамских туристов и гид-египтянин. Об этом сообщила Генпрокуратура Египта.

Напомним, автобус с 14 вьетнамскими туристами, гидом и водителем находился неподалёку от пирамид Гизы в Каире, когда сработало самодельное взрывное устройство. Два туриста погибли на месте, позже в больнице скончались египетский гид и ещё один путешественник из Вьетнама.

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