Во Франции задержали демонстрантов, устроивших "казнь" Макрона

Полиция французского города Ангулем задержала предполагаемых организаторов "казни" президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает издание Sud-Ouest.

Отмечается, что во время демонстраций 21 декабря около 50 человек разыграли сцену судебного процесса над Макроном, после чего обезглавили и сожгли чучело президента.

В настоящий момент двое мужчин и женщина, которых подозревают в организации "казни", временно помещены под стражу. По факту инцидента прокуратура города возбудила уголовное дело. Участникам акции может грозить обвинение по статьям "Провоцирование к совершению преступления" и "Тяжкое оскорбление".