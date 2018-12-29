"Лет 20 назад я бы рассмеялась". Джоли не исключила выдвижения в президенты США

Голливудская актриса не исключила возможности своего ухода в политику, поскольку хочет "быть там, где в ней нуждаются".

Актриса и спецпосланница ООН по делам беженцев Анджелина Джоли рассказала о своих планах на будущее в эфире радио Би-би-си. Ведущий Джастин Уэбб спросил собеседницу, не собирается ли она баллотироваться в президенты США.

— Если бы вы спросили меня 20 лет назад, я бы рассмеялась... Правда, я не знаю. Я всегда говорю, что буду там, где во мне нуждаются, — ответила Джоли.

Журналист выразил мнение, что актриса с успехом могла бы участвовать в предвыборной кампании от Демократической партии. Голливудская звезда в ответ лишь сказала "спасибо" и не стала дальше продолжать тему.

Как ранее писал Лайф, в 2017 году Джоли раскритиковала указ президента США Дональда Трампа о мигрантах.