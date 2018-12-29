Американские катера, построенные 40 лет назад, прибудут на Украину в 2019 году

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Американские катера, построенные 40 лет назад, прибудут на Украину в 2019 году

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Фото: © РИА Новости/Михаил Палинчак

Американские патрульные катера, построенные 40 лет назад, поступят на вооружение Военно-морских сил Украины летом 2019 года. Об этом сообщил командующий ВМС Игорь Воронченко.

— В июле они должны быть на Украине. Экипажи готовятся, согласованы порядок доукомплектования этих кораблей и порядок совместной подготовки на базе в Балтиморе, — сообщил Воронченко в интервью изданию Deutsche Welle.

Напомним, ранее стало известно, что береговая охрана США передала Украине два патрульных катера класса "Айленд", построенных в 1988 году.

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