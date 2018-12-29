Пентагон заявил о перехвате самолёта США российским истребителем

В Пентагоне заявили, что российский истребитель совершил безопасный перехват самолёта ВВС США над Чёрным морем. Об этом рассказал представитель командования ВВС США в Европе и Африке капитан Кристофер Бойер-Мидер.
—Вчера (27 декабря) произошёл безопасный перехват, никаких дальнейших действий не последовало, — цитирует его ТАСС.
При этом ранее в Минобороны РФ рассказали, что за неделю экипажи трижды поднимались на перехват летательных аппаратов, ведущих разведку у российских границ.
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