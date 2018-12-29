В СФ предположили, чего от Порошенко ждёт Европа после отмены военного положения

На Украине сложилась непростая ситуация для президента Петра Порошенко и его правительства, поэтому они "пошли на попятную" и не продлили действие военного положения, считает член Совета Федерации РФ Игорь Морозов. По его мнению, сейчас Европа ждёт от Порошенко диалога с Москвой.

— Сейчас он должен договариваться в отношении моряков (арестованных после инцидента в Керченском проливе), договариваться с Россией. Он этого сделать не может, и подключение президента Франции и федерального канцлера ФРГ говорит о том, что он пытается заручиться их поддержкой, давая какие-то обещания по нормандскому формату. От него требуют движения вперёд, полагаю, что и продления особого статуса отдельным районам — Донецкой и Луганской областям, и снятия ограничения по въезду (для россиян), — рассказал Лайфу сенатор.

Он считает, что военное положение ничего не дало Порошенко и поддержка европейцев ему сегодня очень нужна. Морозов предположил, что Европа поставила условие украинскому лидеру улучшить отношения с Москвой.

Военное положение было введено Киевом 28 ноября в десяти регионах страны. Такое решение было принято после инцидента 25 ноября, когда три судна ВМС Украины нарушили российскую границу вблизи Керченского пролива. Срок военного положения истёк 26 декабря. При этом Порошенко заявил, что не будет его продлевать.

А вот запрет на въезд на Украину российским мужчинам не был отменён. Более того, в Госпогранслужбе заявили, что взяли под усиленный контроль и въезжающих в страну российских женщин.