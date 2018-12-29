Иностранцы смогут приезжать в Россию на прокатных автомобилях без уплаты пошлин

Иностранцы смогут пересекать границу России на прокатных автомобилях без уплаты пошлин с 1 января 2019 года. Такой срок определило Правительство РФ.

— Теперь лица, не имеющие постоянного места жительства в государстве — члене ЕАЭС, могут беспошлинно ввезти для личного пользования зарегистрированные в иностранном государстве автомобили, находящиеся в собственности у банков, лизинговых и прокатных компаний, — приводит текст документа РИА "Новости".

Отмечается, что право беспошлинного ввоза будет только у физических лиц, не имеющих на момент пересечения границы неисполненных обязанностей по таможенным платежам и административным штрафам за невывоз с территории ЕАЭС временно ввезённого автомобиля.