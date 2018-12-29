Учёные рассказали, кому алкоголь может продлить жизнь

Умеренное употребление алкоголя может продлить жизнь людям с больным сердцем примерно на год. Об этом говорят результаты исследований, опубликованных в журнале The JAMA Network.

— Многие люди, страдающие сердечной недостаточностью, регулярно употребляют алкоголь. Мы выяснили, что небольшие дозы спиртного были связаны с долгой жизнью после получения подобного диагноза, — сообщают авторы статьи.

В то же время учёные посоветовали людям, испытывающим проблемы с сердцем, не начинать пить, если они "не делали этого раньше".